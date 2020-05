Konflikt um Falklands spitzt sich zu

Es ist wie so oft in solchen Situationen alles lediglich militärische Routine: Großbritanniens modernstes und bestgerüstetes Kriegsschiff, die „HMS-Dauntless“, nimmt Kurs auf den Südatlantik. Dort, vor den britischen Falkland Islands, wird der Zerstörer kreuzen – und bekommt dabei prominenten Besuch auf einem seiner zwei Helikopter-Landeplätze: Prinz William persönlich tritt in diesen Tagen seinen Dienst als Hubschrauber-Pilot auf den Inseln an. Alles seit Monaten geplante Einsätze, versichert die Armeeführung in London. In Argentinien jedoch versteht man dieses Vorgehen ganz anders: als gezielte Eskalation eines Konfliktes, der seit Wochen immer bedrohlicher wird.

Exakt 30 Jahre nach dem Krieg um die Falklands streiten Großbritannien und Argentinien wieder um die einsamen Felsinseln im Südatlantik, die die Argentinier „Malvinas“ nennen. In der „Uniform eines Eroberers“ würde Prinz William dort seinen Dienst antreten, erklärte das Außenministerium in Buenos Aires, Großbritannien würde den Konflikt „militarisieren“.