Komplizierte Suche nach einem Präsidenten

Die amerikanische Nation schickt sich wieder einmal an, den mächtigsten Politiker der Erde zu wählen. Dabei geht es vorerst nicht darum, wer die Wirtschaft wieder in Gang bringt und auch noch auf den Atomkoffer am besten aufpasst, sondern um religiöse Themen. Der Favorit der Republikaner, Mitt Romney, ist als Mormone umstritten, sein härtester Konkurrent bei den Vorwahlen in Iowa, der katholische Eiferer Rick Santorum, bezweifelt die Evolution und redet gerne über Sex. Mit angewiderter Pose, natürlich.

Schon die Wahl von Barack Obama war das Ergebnis einer irrationalen Bewegung. Dem im politischen Management völlig unerfahrenen Senator gelang es, aus seiner einzigartigen Rhetorik eine charismatische Aura zu erzeugen, die sogar das Komitee zur Verleihung des Friedensnobelpreises umschmeichelte. Mit dem Schlachtruf „Yes, we can“ zog er ins Weiße Haus ein. Aber was konnte er wirklich?

Ein aktuelles Buch des Pulitzerpreisträgers Ron Suskind gewährt einen Blick hinter die Kulissen der Regierung Obama. Schon der Titel des Buches verheißt nichts Gutes. „Confidence Men. Wall Street, Washington und die Erziehung eines Präsidenten“. Wobei „Confidence“ auf Deutsch Vertrauen heißt, das Wort „Confidence Men“ aber auch Trickbetrüger heißen kann. Das bezieht sich wohl weniger auf Obama, sondern auf seine Berater, die zum Teil mehr gegeneinander als für den Erfolg der Präsidentschaft Obama kämpften.