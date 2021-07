Kommission bestätigt Breivik-Gutachten

Breiviks Vater bekannte indessen in einem Interview mit dem Stern, dass er sich an den Terroranschlägen indirekt mitschuldig fühle. "Wahrscheinlich wäre das alles nicht passiert, wenn ich mich mehr um Anders gekümmert hätte." Das letzte Mal hatte er demnach vor etwa sechs Jahren telefonischen Kontakt mit seinem Sohn. Anders Behring Breivik wuchs nach der Trennung seiner Eltern ohne seinen Vater auf, der im Sorgerechtsstreit unterlag. "An einer Vater-Sohn-Beziehung war ihm nie gelegen", sagt der Vater heute, "wir hatten keinerlei gemeinsame Interessen oder Themen." Er habe seinen Sohn weder als besonders politisch noch intellektuell in Erinnerung: "Wenn wir Trivial Pursuit spielten, konnte er jedenfalls kaum eine Frage beantworten."

Jens Breivik arbeitete in den neunziger Jahren selbst drei Jahre lang in dem Regierungsgebäude, das sein Sohn später zerstörte. Sein Sohn, den er in dem Interview als "schlimmsten Terroristen seit dem Zweiten Weltkrieg" bezeichnet. Dessen Bluttat sei eine Katastrophe - "für mein Land und für mich persönlich".