Koalitions-Krach um Partei-Finanzen

"Wir verlangen ein Verfassungsgesetz, in dem ein einheitlicher Satz für die Parteienförderung festgelegt wird – einer mit Augenmaß, der sich an dem in Niederösterreich orientiert. Und: Die Wahlkampfkostenrückerstattung (die gibt es vornehmlich im Bund) , die wir in Niederösterreich nicht haben, muss gestrichen werden. Faymann greift dem Steuerzahler hingegen zwei Mal in die Tasche." Derzeit ist die Förderung (für Partei, Klub und Akademie) unterschiedlich hoch. Im Bund macht sie 7,3 Euro pro Wahlberechtigtem aus, in Niederösterreich 15,96 Euro, in Wien 28,10 Euro. Würde gespielt, was die niederösterreichischen Schwarzen wünschen, bekämen die Wiener Parteien fortan weniger Geld, im Bund gäbe es mehr.