Kirchenvolk will auch Pfarrer wählen

Pfarrgemeinderäte: 4,5 Millionen sind zu den Urnen gerufen

Am Sonntag ist es wieder so weit: Österreichweit stehen – wie alle fünf Jahre– die Pfarrgemeinderatswahlen an.

Der Pfarrgemeinderat ist das von den Mitgliedern einer Pfarre gewählte Laien-Gremium, das gemeinsam mit den hauptamtlichen Kirchenmitarbeitern und Geistlichen die Abläufe in einer Gemeinde mitgestalten.

Zur Wahl am Sonntag stehen insgesamt rund 30.000 ehrenamtliche Pfarrgemeinderäte. Die Zahl der Mitglieder eines Pfarrgemeinderates hängt von der Größe der Pfarre ab.

Von den 5,4 Millionen Katholiken in Österreich (Stand 2010) sind rund 4,5 Millionen wahlberechtigt (ab dem 14. oder 16. Lebensjahr). Bei den letzten Wahlen 2007 machte etwa jeder fünfte Katholik (20,32 Prozent) von seinem Stimmrecht Gebrauch.