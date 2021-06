Kirchenreform: Schüller will zum Papst

In seiner Predigt bei der Chrisam-Messe mit 3000 Priestern in Rom am Donnerstag sprach der Papst den Aufruf "einer Gruppe von Priestern in einem europäischen Land" an. "Wir wollen den Autoren dieses Appells glauben, dass sie von Sorgsamkeit für die Kirche bewogen sind, dass sie überzeugt sind, die Trägheit der Institutionen mit drastischen Mitteln in Angriff zu nehmen, um neue Wege zu öffnen. Ist Ungehorsam allerdings ein Weg?", fragte Benedikt XVI.

Er warnte vor der Gefahr, dass die Pfarrer-Initiative lediglich "einen verzweifelten Drang" darstelle, die Kirche nach eigenen Wünschen und Ideen umzuwandeln. Dieser Weg sei jedoch nicht mit der Haltung Jesus` konform. Jesus sei es „um den wahren Gehorsam“ gegangen, der "gegen die Eigenwilligkeit des Menschen" gerichtet sei.

Die österreichische Pfarrerinitiative - sie wird von mehreren hundert Priestern offiziell unterstützt - ging vor einigen Monaten mit der Reformoffensive an die Öffentlichkeit. Dieser Forderungskatalog rief bei den konservativen Kirchen-Managern (nicht nur in Rom) heftige Reaktionen hervor. Selbst Kardinal Christoph Schönborn warnte damals vor einer "Kirchenspaltung". Für Kirchenrebell Schüller zeigte die kritische Gründonnerstagspredigt von Papst Benedikt XVI. durchaus positive Signale: "Der Papst sieht offensichtlich für uns einen Platz in der Kirche. Das muss die konservativen Bischöfe nachdenklich machen."

Der " Aufruf zum Ungehorsam" soll auf den Priestermangel und die Lebenssituation vieler Gläubiger aufmerksam machen. Die Pfarrer-Initiative will, dass Verheiratete und Frauen zum Priesteramt zugelassen werden. Außerdem will sie Laien predigen lassen und Geschiedenen und Ausgetretenen die Kommunion spenden. Auch die österreichischen Bischöfe lehnen den Aufruf kategorisch ab. Der Grazer Bischof Kapellari warnte zuletzt vor Kirchenspaltung.

