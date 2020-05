Kirchenfürsten geraten unter Druck

Auch jetzt droht Schüller wegen des öffentlichen Aufrufs zum Ungehorsam ein Kirchenausschluss. Er lässt sich aber nicht beirren: "Die Öffnung zur Moderne ist für die Kirche sicher keine Kinderjause. Wir müssen es mit der heutigen Zeit aufnehmen."

Schüller fordert das Ende des Zölibats, Priesterweihe für Frauen, Wiederverheiratung von Geschiedenen sowie die Einführung von Laienpredigern. In Anbetracht der Massenflucht aus der Kirche und der versteinerten Strukturen stehen nach Schätzungen rund 80 Prozent der 4300 Priester hinter diesen Forderungen.



Der Pastoraltheologe Paul Zulehner bestätigt: "Ich glaube auch, dass 80 Prozent der Geistlichen Schüllers Forderungen unterstützen." Eine Telefonumfrage unter 500 Priestern des Instituts GfK Austria ergab weitere Details: 75 Prozent der Priester fühlen sich stark überlastet, nur 66 Prozent würden wieder Priester werden, 50 Prozent denken in wichtigen Fragen anders als die Kirchenleitung und 25 Prozent leiden an Vereinsamung.



Hinter den steinernen Diözesan-Mauern regiert Unruhe und es besteht Handlungsbedarf. Noch vor der Bischofskonferenz (ab 7. November in Salzburg) ist ein Treffen zwischen Kardinal Schönborn, Schüller und vier Wiener Erzdiözesan-Priestern angesetzt. Auf KURIER-Anfrage sieht die Kirchenleitung allerdings nur bei dem Thema Eheschließung Geschiedener "Verhandlungsspielraum". Für Reformer Schüller ist das zu wenig: "Mir kommt es so vor, als wäre die Kirchenführung schockgefroren."



Tatsache ist, dass zehn österreichische Bischöfe (neun Diözesen, ein Militär-Bischof) die Anliegen der heimischen Gläubigen in Rom vertreten sollen. Dazu muss sich aber der elitäre Kreis der Kirchen-Manager auf eine Linie einigen.