Kirche: Missionieren statt reformieren

Kardinal Christoph Schönborn geht in der kirchlichen Reform-Diskussion erstmals in die Offensive. Und zwar mit einem mehrseitigen Brief an die Mitarbeiter der Erzdiözese Wien.

Darin beschwört der Kirchen-Manager einen notwendigen radikalen Aufbruch , erteilt aber den konkreten Reform-Forderungen der Priester-Initiative um Kirchenrebellen Helmut Schüller eine klare Absage.



Wie berichtet, fordert der Probstdorfer Pfarrer Schüller und mehr als 300 heimische Pfarrer einen "Schritt in die Moderne". Darunter versteht die Pfarrer-Initiative ein Ende des Zölibats, Priesterweihe für Frauen, Wiederverheiratung von Geschiedenen und Laienprediger. Schönborn in seinem Brief: "Wir sollten uns daher eine Lösung unserer Probleme nicht durch Regeländerungen erhoffen, die, wenn überhaupt, nur von der Weltkirche vorgenommen werden können."