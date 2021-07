Kein Kaufhaus, kein Postbus, eine Schule

"Ein Ort ohne Schule verliert an Identität", sagt Lehrerin Elfriede Gruber. Denn vieles spiele sich auch für die Erwachsenen rund um die Schule ab. In zwei Jahren habe sie ohnehin wieder 13 Kinder, hat sie am Computer errechnet.



Ja, ein reges und freudvolles Vereinsleben haben sie, die Bretsteiner, vom Musik- bis zum Eisschützen-Verein. Und die intakte Natur bringt auch Lebensqualität. Vehement wird daher gegen weitere Abwanderung gekämpft. "Wir haben Baugründe aufgeschlossen und um acht Euro pro Quadratmeter an Jungfamilien verkauft", hat der Bürgermeister die Bevölkerungszahl zum Diskontpreis erhöht. In der Gemeindekasse schaut's nicht so rosig aus: Der Jahresabgang 2010 betrug 64.000 Euro, wegen der Solidarabgabe an den Sozialhilfeverband, obwohl in Bretstein alte Leute noch daheim gepflegt werden.