Kehraus bei der Wahl?

W enn etwas passiert, wird angekündigt, dass etwas passiert. So war es auch, als vergangenen März die Affäre Strasser bekannt geworden war. Die Regierenden ernannten sich zum Meister Proper und stellten jede Menge Mittel in Aussicht, mit denen in der Politik sauber gemacht werden soll: ein scharfes Lobbyistengesetz samt strengen Unvereinbarkeitsregeln für Amtsträger, strengere Bestimmungen für Nebentätigkeiten und Einkünfte von Abgeordneten, Transparenz bei der Parteienförderung, da besonders bei den Spenden. Schließlich sei " Korruption Gift für Gesellschaft und Staat", wie die damalige Justizministerin Bandion-Ortner befand.



Diese Erkenntnis dürfte selbst für Rote und Schwarze nicht neu gewesen sein. Schon vor Jahren hatten sie dasselbe Putzzeug versprochen. Jetzt, beteuerten sie im Frühjahr, werde es tatsächlich angeschafft.



Einige Monate und Skandale später fehlt das meiste noch immer. Lediglich auf ein Lobbyisten-Register haben sich die Koalitionäre bisher verständigt.



Den Vorhalt, ihr Geschäft sei dreckig, werden Politiker nur los, wenn sie sofort großflächig reinigen. Warten sie weiter zu, könnte es bei der Wahl 2013 den Kehraus für viele von ihnen geben.