Kaum Hoffnung für Extrembergsteiger Göschl

Das Wetter am Berg, der in dieser Höhe als Todeszone umschrieben wird, war in den vergangenen Tagen extrem schlecht. Mehrere Tage lang konnten Helikopter der pakista­nischen Armee nicht aufsteigen. Gestern früh war es erstmals soweit: Beide Seiten des Hidden Peak wurden abgesucht – vergeblich.

Was mit den drei Alpinisten passiert ist, ob sie abstürzten oder erfroren, lässt sich laut Peter Launsky-Tieffenthal vom Außenministerium derzeit nicht feststellen. „Man kann nicht sagen, was passiert ist und wann. Wir wissen nicht, ob sie es zum Gipfel geschafft haben, ob es beim Auf- oder Abstieg Probleme gegeben habt.“

Die Helikopterbesatzungen haben den Hidden Peak auf rund 8000 Metern Höhe süd- und nordseitig abgesucht. An Bord waren auch drei pakistanische Bergsteiger. Sie hätten abgesetzt werden sollen, sobald eine Spur der Vermissten zu entdecken gewesen wäre, um sich zu Fuß zu ihnen durchzuschlagen. „Aber bedauerlicherweise gab es keine Sichtung.“