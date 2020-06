Kairo: Fiasko bei Waffenschmuggel-Prozess

In Kairo hat sich am Montag ein 32-jähriger Burgenländer, dem Waffenschmuggel vorgeworfen wird, vor dem Staatssicherheitsgericht verantworten müssen. Anders als geplant konnten aufgrund eines „bis jetzt nicht ganz nachvollziehbaren Missgeschicks des Anwalts von Herrn F.“ weder die Ehefrau von Hannes F. noch sein Verteidiger an der Verhandlung teilnehmen, erklärte Außenministerium-Sprecher Peter Launsky-Tieffenthal. Lisa F. zeigte sich unmittelbar nach der Anhörung empört und sprach von einem „Desaster“. Der Prozess wurde auf 25. März vertagt.

Für den 32-jährigen Burgenländer, der sich mit einer Sicherheitsfirma selbstständig machen wollte, hatten am 2. November am Flughafen in Kairo die Handschellen geklickt. Er war für seinen ersten Auftrag, die Bewachung eines Schiffstransports, mit vier deklarierten Gewehren und 200 Schuss Munition im Gepäck eingereist und wurde festgenommen. Seither befand er sich in Untersuchungshaft. Dem Verdächtigen werden sieben sowohl straf- als auch zollrechtliche Anklagepunkte vorgeworfen.

Neben F. sind auch ein deutscher Kollege, der am 2. November mit ihm nach Ägypten gereist war, sowie zwei ägyptische Staatsbürger angeklagt. Einer der beiden Ägypter ist frei, der zweite befand sich ebenfalls in Untersuchungshaft. Dessen Anwälte haben am Montag die Vertagung beantragt. „Auch wenn der Anwalt von Herrn F. dabei gewesen wäre, wäre es prozedural vermutlich genauso gelaufen“, sagte Launsky-Tieffenthal.

Wichtig sei, dass im Sinne des angeklagten Hannes F. gehandelt wurde. Etwa, dass Dokumente über den Auftrag und die deklarierten Waffen eingebracht werden konnten. Die Verlesung der Anklageschrift sowie die Fragestellung, ob sich die Verdächtigen im Sinne der Anklage schuldig oder nicht schuldig bekennen, soll nun bei der Verhandlung am 25. März vonstattengehen, so der Außenministeriums-Sprecher.