Kärntner Chef-Fahnder suspendiert

Seine Besuche bei den Damen habe er immer selbst bezahlt. Und ausgerechnet aus den Reihen dieser Lohnempfängerinnen kamen die belastenden Hinweise. Vor einigen Wochen hatte die Polizei in Klagenfurt zwölf Geheimprostituierte – sie gingen dem horizontalen Gewerbe unangemeldet und in Privatwohnungen nach – ausgehoben. Bei den Einvernahmen der Freudenmädchen fiel dann immer wieder der Name dieses Ermittlers.

Um nicht den Anschein von Befangenheit zu erwecken, wurden die Erhebungen vom Bundesamt für Korruptionsbekämpfung geführt. Der Bericht wurde von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt an die Anklagebehörde in Graz weitergeleitet.

Der Beamte bestreitet die Vorwürfe. Es gilt dieUnschuldsvermutung.