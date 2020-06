Kärnten: Stronach-Partei tritt bei Landtagswahl an

Seit Montagabend ist es fix: Frank Stronachs Partei wird bei der Kärntner Landtagswahl, die spätestens am 3. März 2013 stattfinden soll, kandidieren. "Dazu gibt es einen einstimmigen Beschluss", sagte Stronachs Statthalter Gerhard Köfer, der als Spitzenkandidat antritt, zum KURIER.

Dass Köfer Listen-Erster wird, wurde bei einer Art Gründungsversammlung mit rund 100 Personen vereinbart. Köfer spricht von einer Aufbruchsstimmung, die selbst ihn überrascht habe. So gebe es bereits in jeder Bezirksstadt Leute, die ein Team aufbauen wollen. Sitz der Landesorganisation soll Klagenfurt sein. Um in Kärnten kandidieren zu können, braucht Köfer entweder die Unterschrift von drei Landtags­abgeordneten oder 100 Unterstützungserklärungen in jedem der vier Wahlkreise.