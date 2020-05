Justiz prüft Schweinemast

Der Tierschützer-Prozess ist zum Bumerang geworden. Alle 13 angeklagten Aktivisten wurden freigesprochen, dafür ermittelt die selbe Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt nun gegen eines der vermeintlichen Opfer. Dem Tierrechtsaktivisten Jürgen Faulmann, der mit acht Mitstreitern 104 Tage in U-Haft hatte dunsten müssen, war neben der Beteiligung an einer Kriminellen Organisation (Mafiaparagraf) ausgerechnet Tierquälerei angelastet worden. Er soll Schweine aus einem Mastbetrieb in NÖ befreit haben, was diese in Stress versetzt habe. Die Vorwürfe hielten in dem 95-tägigen Prozess nicht stand.



Am Schluss sagte der Freigesprochene: "Es ist eine Frechheit, dass sich ein Schweinemäster hier als Opfer darstellt. Wenn die Zuchtschweine ihr Schlachtgewicht erreicht haben, können sie sich nicht einmal mehr hinlegen, so eng ist der Platz. Und dann soll das Tierquälerei sein, wenn man diese Tiere befreit?" Faulmann drehte den Spieß um, zeigte seinerseits den Schweinezüchter an und legte Fotos von verendeten, schrecklich zugerichteten Tieren aus dessen Stall bei. In dem Betrieb stehe Tierquälerei auf der Tagesordnung. Die unbeschäftigten, eingepferchten Schweine würden sich gegenseitig verstümmeln.



Der stellvertretende Vorstand des Wiener Instituts für Pathologie und Gerichtliche Veterinärmedizin, Gerhard Loupal, attestierte in einem Privatgutachten "Bissverletzungen von Artgenossen, Traumata durch Anschlagen an Gegenstände" und insgesamt "etliche Schäden, die mit der Haltung zusammenhängen".