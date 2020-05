Jörg Haider posthum vor Gericht

Zuerst wird minutenlang um die Sitzordnung gestritten. Jeder der vier Beschuldigten will unbedingt seinen Verteidiger im Rücken haben. Dabei ist die Anklagebank ohnehin nur locker besetzt. Wäre Jörg Haider nicht vor drei Jahren und zwei Tagen in den Tod gerast, hätte man für ihn im Verhandlungssaal 303 des Wiener Landesgerichts auch noch ein Platzerl finden müssen.



Der Staatsanwalt hätte den einstigen Kärntner Landeshauptmann wegen Geschenkannahme durch Beamte angeklagt. Haider intervenierte bei der damaligen schwarz-blauen/orangen Bundesregierung 2007 für zwei russische Geschäftsleute und sorgte dafür, dass sie "entgeltlich die österreichische Staatsbürgerschaft verliehen bekamen" (Anklageschrift).



Landläufig gesagt: Er hat sie ihnen für rund zwei Millionen Euro verkauft. Mit einem Teil davon leistete sich Haider einen eigenen Kärntner Rennfahrer, Patrick Friesacher, der das Steuer in der Formel 1 aber bald aus der Hand gab. Und einen anderen Teil des Geldes bekam der Kämpfer für die "Anständigen und Fleißigen im Land" bar auf die Hand.



Haider kann höchstens noch posthum moralisch zur Verantwortung gezogen werden. Dem Gericht stellen müssen sich seit Mittwoch die beiden gebürtigen Russen sowie ein Wiener Anwalt wegen Bestechung bzw. Beteiligung daran. Und Haiders (wegen Drohung und Körperverletzung vorbestrafter) ehemaliger Protokollchef Franz Koloini, wegen Geldwäsche, weil er die Schmiergeldzahlung verschleiert haben soll. Es dauerte keine halbe Stunde im für drei Tage angesetzten Korruptionsprozess, da putzte sich dieser schon an seinem verstorbenen Chef ab. Koloini sitze "stellvertretend" für Haider auf der Anklagebank, sagte Verteidiger Gerhard Lesjak, denn er habe nur dessen Dienstanweisungen befolgt.



Wer sind nun diese beiden Männer, denen in der letzten Ministerratssitzung der von Wolfgang Schüssel geführten Bundesregierung am 11. Jänner 2007 unbedingt die österreichische Staatsbürgerschaft verliehen werden musste? Oder anders gefragt: Wer hatte davon etwas?