Jeder Dritte geht wegen Krankheit in Pension

Während das Sozialministerium Maßnahmen erarbeitet, die die krankheitsbedingte Frühpension eindämmen sollen, ist bei einer weiteren Art der Frühpension vorläufig keine Änderung zu erwarten.



Es geht dabei um die Schwerarbeiter-Pension. Der Oberste Gerichtshof und das Oberlandesgericht Graz hatten beim Verfassungsgerichtshof (VfGH) die Aufhebung der entsprechenden Verordnung beantragt. Argument: Sie verstoße gegen das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit und den Gleichheitsgrundsatz. Begründet wurde dies damit, dass die Schwerarbeiter-Verordnung auf den Kalorien-Verbrauch abstelle. In der Anlage der Verordnung seien aber weitere Kriterien (Herz-Kreislauf-Belastungen oder Belastungen der Knochen und Gelenke, etc.) genannt, wodurch nicht klar sei, was gelte.



Der VfGH hat die Klagen abgewiesen. Begründung: In der Anlage der Verordnung würden die wissenschaftliche Methoden genannt, anhand derer Schwerarbeit beurteilt werde.