Janukowitschs Wiener Vermieter

Der Finanzexperte war in letzter Zeit oft in den Medien, und das zu einem unerfreulichen Thema. Gegen Wanovits ermittelt die Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit einem Skandal bei der heimischen Telekom, der sogenannten Kursmanipulationsaffäre aus dem Jahr 2004. Damals schoss der Kurs der Aktie plötzlich unerklärlich in die Höhe und ermöglichte so, im letzten Moment, die Auszahlungen von Millionen an Bonuszahlungen an den damaligen Vorstand. Wanovits, für den die Unschuldsvermutung gilt, soll an dieser Kursmanipulation nach Medienberichten maßgeblich beteiligt gewesen sein.

Seine EURO EAST jedenfalls, die ihren Sitz in einem unauffälligen Haus im fünften Wiener Bezirk hat, ist durch die Immobilien in der Ukraine weder reich noch besonders groß geworden. Sie hat Millionen an Verbindlichkeiten und zugleich laut Firmenbuch keinen einzigen Angestellten.