Jakob starb: Haft für Eltern und Arzt

Sein Köpfchen hatte der kleine Jakob aus Osttirol plötzlich so ungewöhnlich hängen lassen. Doch der Vater und der eilig alarmierte Hausarzt kämpften am 6. März 2009 vergeblich um das Leben des Kindes, das an einem schweren Immundefekt (SCID) litt und nach vielen Infektionen daheim unterernährt an einer Sepsis starb. Jakob wurde nicht einmal zweieinhalb Jahre alt.



Dabei hätte der Bub gute Chancen auf Heilung gehabt, versicherten Mediziner im Innsbrucker Landesgericht: Noch am Tag seines Todes hätte er mit guten Aussichten behandelt werden können, hätte man ihn nur in eine Klinik gebracht. Und mit einer Knochenmark-Transplantation hätte eine mindestens 80-prozentige Chance auf Heilung des Immundefekts bestanden, der Sachverständige Kurt Widhalm sprach am Donnerstag sogar von 95 Prozent.