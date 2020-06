Jagdkurs und Prüfung um rund 600 Euro

Wer das Glück hat, über einen Grundbesitz von 115 Hektar zu verfügen, kann dieses Gebiet selbst bejagen. Eine andere Möglichkeit ist es, ein Jagdgebiet (für neun Jahre) zu pachten. Dafür muss man seit mindestens drei Jahren eine Jagdkarte besitzen. Doch es geht auch leichter: "Wer einmal an einer Jagd teilnehmen will, kann einen Abschuss kaufen", erklärt Peter Lebersorger, Geschäftsführer der österreichischen Jagdverbände. Im Internet, bei Forstverwaltungen oder in Jagdzeitschriften würde man Anbieter finden – in Österreich wie im Ausland. Und so kann man in Tirol ab 100 Euro ein Murmeltier erlegen, in Polen einen Elch für 1000 Euro erschießen oder einen rumänischen Bären (bis 150 Kilo) um 1900 Euro töten.

Besucher von Jagdmessen können dort auch den Abschuss von international geschützten Arten buchen. Besonders begehrt sind die "Big Five" Afrikas: Elefant, Nashorn, Löwe, Büffel und Leopard. "Schießen kann letztlich jeder, ein Jagdschein oder eine Jagderfahrung sind nicht nötig", kritisiert Thomas Pietsch, Wildtierexperte von Vier Pfoten. Während der Abschuss eines Büffels relativ günstig ist (6000–17.000 Euro), kostet die Trophäe eines Spitzmaulnashorns zwischen 240.000 und 2 80.000 Euro. In Südafrika boomt die Jagd auf Zuchtlöwen. Mehr als 1000 Großkatzen werden jährlich erschossen. "Das hat mit Ja gd nichts zu tun", sagt Peter Lebersorger vom österreichischen Jagdverband.