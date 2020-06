Jagd auf die grauen Riesen

Ob es nun wie medial getitelt die Rache des Elefantengottes war, die den spanischen König Juan Carlos vergangene Woche bei der Großwildjagd im afrikanischen Botswana schwer stürzen ließ, sei dahingestellt. Faktum ist, dass der Monarch, der seit 44 Jahren Ehrenpräsident der Naturschutzorganisation WWF ( World Wide Fund for Nature) ist, an einer Elefanten-Jagd teilnahm, obwohl deren Bestand in den letzten Jahrzehnten dramatisch gesunken ist.

Nach den Schätzungen von Tierschutzorganisationen leben derzeit zwischen 400.000 und 600.000 Elefanten auf dem afrikanischen Kontinent. Im Vergleich dazu bevölkerten in den 1980er-Jahren noch 1,2 Millionen Dickhäuter die Savannen und Wälder.