Israel: Wieder Gefangenenaustausch

Gut eine Woche, nachdem Israel 1027 palästinensische Gefangenen gegen den von der Hamas festgehaltenen Soldaten Galid Shalit "getauscht" hat, steht ein neuer Austausch bevor: Der Oberste Gerichtshof Israels hat den für heute, Donnerstag, geplanten Gefangenenaustausch mit Ägypten genehmigt. Das Vorhaben sei politischer Natur und "unterliege nicht der Zuständigkeit der Justiz", entschieden die Richter am Mittwochabend.



Ägypten werde den wegen Spionageverdachts inhaftierten US-Israeli Ilan Grapel freilassen, hatte Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu am Montag angekündigt. Israel hat sich im Gegenzug bereit erklärt, 25 ägyptische Häftlinge freizulassen.



Grapel wird am Donnerstag gegen 17.00 Uhr MESZ am Ben-Gurion-Flughafen in Tel Aviv erwartet. Die ägyptischen Häftlinge sollen am Grenzübergang Taba zwischen dem israelischen Eilat am Roten Meer und dem ägyptischen Sinai freigelassen werden. Grapel war am 12. Juni in Ägypten festgenommen worden. Ihm wird vorgeworfen, ein Agent des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad zu sein und versucht zu haben, in Ägypten einen Aufstand anzuzetteln. Israel wies die Anschuldigungen zurück.