Islamisten dürfen nicht obsiegen

Alles begann Samstag vor einem Jahr mit der Selbstverbrennung des 26-jährigen tunesischen Straßenhändlers Mohamed Bouazizi aus Protest gegen die Willkür der Behörden. Und es endete in einem Flächenbrand, der sich von Nordafrika bis tief in den Mittleren Osten ausbreitete. Der sogenannte Arabische Frühling fegte einige Diktatoren weg, andere, wie Syriens Staatschef Assad, klammern sich noch mit allen Mitteln an der Macht fest.

Die Bilanz nach zwölf Monaten des Umbruchs ist freilich eine gemischte. Den alten Regimen weint niemand eine Träne nach. Das Neue ist aber noch einigermaßen diffus, instabil und nach Ländern sehr unterschiedlich. Eine Konstante gibt es allerdings: Die in diesem Maß doch überraschend starke Hinwendung zum politischen Islam und auch zu dessen radikalen Ausformungen. Dass die Salafisten in Ägypten, die ihre wenigen Kandidatinnen auf Wahlplakaten nicht einmal abgebildet haben, 25 Prozent der Stimmen erhalten, ist erschreckend. Das haben die jungen, aufgeklärten Aktivisten des Kairoer Tahrir-Platzes nicht verdient, müssen es als Demokraten aber zähneknirschend akzeptieren.