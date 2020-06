Irokesen-Bub darf wieder in Schule

Der 16-jährige Marcel saß am Dienstag nicht in der Schule, sondern zu Hause. Er war auf Weisung des Direktors vom Unterricht an der Kärntner Tourismusschule in Warmbad Villach ausgeschlossen worden. Der Grund: der Haarschnitt des Buben.

Die Irokesen-Frisur sei provokant und widerspräche der Hausordnung, in der ein „adretter Kurzhaarschnitt“ verlangt werde, merkte Schulleiter Gerfried Pirker an. Tatsächlich ist der Kopf von Marcel an den Seiten kurz rasiert und oben sind die dunklen Haare etwa zwei Zentimeter länger. Die Aufregung über seine Suspendierung war dementsprechend groß.

Es stand sogar im Raum, dass Marcel künftig eine Perücke tragen muss, um der Hausordnung zu entsprechen und wieder „adrett“ auszusehen.