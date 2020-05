Iran/USA: Befreiung und Konfrontation

Der Reihe nach stellen sich die US-Soldaten an, um den iranischen Fischer herzlich zu umarmen. „Es ist, als ob Gott euch geschickt hätte“, wird der erleichterte Mann in der New York Times zitiert. Am Donnerstag hatten die Amerikaner ihn und zwölf Kollegen im Arabischen Meer aus der Hand somalischer Piraten befreit. Vor eineinhalb Monaten waren die Fischer verschleppt worden, 15 Entführer wurden jetzt festgenommen.

Eigentlich eine gute Nachricht – doch Irans Staatsmedien haben gar keine Freude damit, dass ausgerechnet der Erzfeind ihre Landsleute befreit hat. Auch das Außenamt sprach zurückhaltend von einer „positiven humanitären Geste“. Dabei stehen die Zeichen auf Sturm.

Der Zerstörer „USS Kid“, der den Piraten zum Verhängnis wurde, gehört zur Begleitflotte des Flugzeugträgers „ John C. Stennis“. Dessen Auftrag ist es, die Straße von Hormuz offen zu halten, durch die ein Großteil des Öls für Westeuropa, Japan und die USA transportiert wird.