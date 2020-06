Iran: "Letzte Chance für Diplomatie"

Was bei den am Samstag beginnenden Gesprächen in der türkischen Metropole auf dem Spiel steht, brachte ein ausländischer Diplomat in Teheran auf den Punkt: " Istanbul ist in der Tat die letzte Chance für Diplomatie, denn der Westen wird sich nach fast zehn Jahren nicht mehr auf weitere nutzlose Verhandlungen einlassen." Bei einem Scheitern droht ein Militärschlag Israels gegen die iranischen Atomanlagen und möglicherweise ein Flächenbrand in der ganzen Region.

Die Chancen auf einen Durchbruch sind aber gering: Die USA, Frankreich, Großbritannien und Deutschland fordern die Schließung der Atomanlage in Fordo sowie den Stopp der Urananreicherung. Auch Russland und China wünschen mehr Kooperation der Iraner.

Präsident Mahmoud Ahmadinejad hat aber angekündigt: "Auch falls sich die ganze Welt gegen uns stellt, setzen wir unseren Atomkurs fort – und keiner kann uns stoppen." Trotzdem will der Iran eine Lockerung der Sanktionen erreichen.