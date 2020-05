Iran dreht selbst den Ölhahn zu

Der Herr General platzte fast vor Selbstvertrauen: „Die Sanktionen durch die EU werden den Fortschritt des Iran nur noch antreiben“, verkündete Hossein Salami in den staatlichen Medien: „Die Sanktionen werden sich negativer auf die EU auswirken als auf uns. Der Iran hat seine Kunden und kann die alten rasch durch neue ersetzen.“

Forsche Propaganda-Töne, die der Chef der iranischen Revolutionsgarden da verbreitet, doch Teheran trumpft im Atomstreit nicht nur verbal auf. Wenige Tage nach dem Beschluss der EU, iranisches Öl ab Anfang Juli zu boykottieren, kontert der Iran mit einer ziemlich kühnen Gegenoffensive. Das Parlament in Teheran will noch an diesem Wochenende ein Gesetz verabschieden, das den sofortigen Stopp der Öllieferungen nach Europa vorsieht.