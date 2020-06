Internet-Kriminalität: 15 Milliarden Schaden

Erstmals werden bedrückende Zahlen genannt: "Etwa 15 bis 20 Milliarden Euro betrug der Schaden durch Cyber-Kriminelle im Vorjahr", erklärt Erwin Hameseder, Präsident des Kuratoriums Sicheres Österreich (KSÖ). Opfer sind dabei Firmen, Behörden und Private. "Diese Kriminalitätsform läuft bereits wie beim Drogenhandel ab, da sind internationale Banden aktiv." Tatsächlich wird mit Internetbetrug weltweit sogar schon mehr Geld erwirtschaftet als mit Rauschgift.

Heimische Banken verlieren bereits das zwölffache an Geld durch Internetangriffe wie durch Betrügereien und Überfälle in realen Geldinstituten. Der moderne Bankräuber sitzt in Ländern wie Russland oder China in Hausschuhen am Computer und macht sich nicht mehr die Hände vor Ort schmutzig.

Dem steht ein eher träger Apparat gegenüber. "Unklare Kompetenzlage der Behörden", ist das häufigste Problem. Das ergab eine gestern, Dienstag, veröffentlichte Risikoanalyse des Internets durch 60 Experten in Österreich. Dazu kommen Firmen, die sich gegenseitig misstrauen und deshalb auch nicht gegenseitig informieren über Angriffe aus dem Netz. "Jede Firma weiß, dass wenn etwas bekannt wird, der Schaden oft ein vielfaches ausmacht", erklärt Hameseder.

"Dieses Schrebergartendenken muss über Bord geworfen werden", betont Mikl-Leitner. Bis Ende des Jahres wird eine österreichische Cyber-Strategie entwickelt, bei der auch alle betroffenen Ministerien involviert sind. Geklärt werden soll dabei, ob es Gesetze braucht, um den Informationsaustausch zwischen den betroffenen Firmen zu ermöglichen.