Inselstreit: China droht mit einem Handelskrieg

Die Führung in Peking zieht im Streit um eine Handvoll unbewohnter Inseln im Ostchinesischen Meer alle Register. Nachdem sie Patrouillenboote in die umstrittene Zone gesandt hat und massive anti-japanische Proteste, die häufig in Gewalt umschlagen, im ganzen Land zulässt, legte sie am Montag nochmals nach. Man werde die Flotte an Fischerbooten, die Kurs auf die Inseln genommen haben, notfalls beschützen. Und China drohte mit Wirtschaftssanktionen.

Wichtige ökonomische Bereiche, wie Produktion, Finanzen, Exporte ins Reich der Mitte oder Importe "strategisch wichtiger Materialien", könnten Ziel solcher Strafmaßnahmen sein. Ein Handelskrieg würde zwar beide Länder treffen, weiß man auch in Peking genau, aber für Japan wären die Folgen "katastrophaler".

Bereits jetzt leiden japanische Unternehmen, die in China tätig sind, unter dem Konflikt. Elektronik-Hersteller Panasonic ließ nach Ausschreitungen vor einigen Standorten am Montag die Produktion ruhen, heute bleiben die Werke ebenfalls geschlossen. Auch Canon – der Konzern ist in China Marktführer bei Digitalkameras sowie Tintenstrahldruckern und macht dort mehr Umsatz als im Heimatland – hat vorübergehend alle Aktivitäten eingestellt. Der Auto-Hersteller Toyota leidet unter Absatzproblemen im Reich der Mitte.

Stein des Anstoßes für den Schlagabtausch der beiden Platzhirsche in der Region: Fünf unbewohnte Inseln, die auf Japanisch Senkaku, auf Chinesisch Diaoyu heißen und von beiden Staaten (darüber hinaus auch von Taiwan) beansprucht werden – vor allem wegen der vermuteten Öl- und Gasvorkommen. Japan, das die Gruppe seit 40 Jahren kontrolliert, hat in der Vorwoche drei Inseln gekauft, was Peking als Provokation erachtet.

US-Verteidigungsminister Leon Panetta zeigte sich bei einem Besuch in Japan "besorgt" über die Konfrontation der beiden größten Volkswirtschaften Asiens und rief zur Mäßigung auf. Zugleich verständigten sich Washington und Tokio auf die Errichtung eines zweiten Raketenabwehrsystems in Japan. US-Beamte beeilten sich aber hinzuzufügen, dass dies nicht gegen China gerichtet sei, sondern der Abwehr Raketen aus Nordkorea diene.