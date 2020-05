Zwei Aufsteiger stehen schon fest

Fix bei der ÖVP bleiben soll das Finanzministerium. Als Wackelkandidaten gelten das Wissenschaftsministerium und das Justizministerium, in Letzterem soll Werner Faymann einen parteiunabhängigen Minister bevorzugen. In der großen Koalition unter Franz Vranitzky gab es mit Egmont Foregger und Nikolaus Michalek ausschließlich unabhängige Justizminister. Beim Justizministerium ist auch ein Tausch im Gespräch. Sollte das Ressort an die SPÖ gehen, könnte im Gegenzug das in der SPÖ ungeliebte Verteidigungsministerium zur ÖVP wandern. Allerdings ist aus Verhandlerkreisen zu hören, dass man vor Ministerien-Tauschhandel und umfangreichen Kompetenzverschiebungen eher zurück schreckt. Man fürchtet, dass die „Koalition neuen Stils“ dann hauptsächlich mit Postenschacher in den Zeitungen steht. Nicht gerade, was man unter einem glanzvollen Neustart versteht ...