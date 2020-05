Wunsch: Neue Steuer soll in die Länderkassen fließen

Das Maßnahmenpaket, mit dem die Bundesregierung das Budget sanieren möchte, lässt nun offenbar die Bundesländer nervös werden.

Der Grund: Den Ländern wurde in Vorgesprächen signalisiert, dass der Bund zwar eine neue, von den Ländern seit Langem gewünschte Steuer – die „Umwidmungsabgabe“ – einführt. Die Einnahmen daraus sollen aber zu zwei Dritteln im Bundesbudget verbleiben, sprich: Der Bund will die Einnahmen mehrheitlich selbst kassieren. Länder und Gemeinden haben damit keine Freude – und formieren sich nun zum Widerstand.

„Die Umwidmungsabgabe muss ausschließlich oder zu einem überwiegenden Teil den Ländern und Gemeinden zugute kommen“, sagt Maria Vassilakou, stellvertretende Landeshauptfrau von Wien, zum KURIER.

„Es wäre ein grober Fehler, mit hektischen oder gar stümperhaften Maßnahmen die vorhandenen Budgetlöcher stopfen zu wollen.“

Das Prinzip der neuen Steuer funktioniert so: Widmet eine Gemeinde ein Areal von Grünland in Bauland um, soll der Grundbesitzer eine 25-prozentige Abgabe (Höhe der existierenden Kapitalertragssteuer, Anm.) auf die Wertsteigerung, also auf den Widmungsgewinn, zahlen.