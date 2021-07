Ring-Sperren sind neuem Bezirkschef ein Dorn im Auge

Figl

Als prioritäres Projekt nannteeinmal mehr die Sanierung desStephansplatzes - vor allem was die Pflasterung angeht. Rund fünf Millionen Euro würde das Vorhaben kosten, wobei der Neo-Vorsteher auf finanzielle Unterstützung aus dem Rathaus pocht. "Da wird man mit der Stadtverhandeln müssen. Es kann nicht sein, dass die Stadt den Bezirken sagt, ihr hättet hier Kompetenzen, das zu tun, aber gleichzeitig gibt man die finanziellen Mittel dafür nicht frei - vor allem, wenn man weiß, dass die Innere Stadt der Wirtschaftsbezirk Nummer eins ist." Immerhin verdiene die Stadt ja kräftig an der Innenstadt.

"Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Stadt Wien kein Interesse hat, dass diese Visitenkarte Wiens so ausschaut, dass sich alle denken - das ist wirklich ein wunderbarer Platz", zeigte sich Figl zuversichtlich. Zeithorizont für das Projekt wollte er noch keinen nennen. Er werde aber - sobald er im Amt sei - die Sache angehen.

Was den Verkehr betrifft - Stenzel schwebte hier zuletzt etwa die Umgestaltung der City in eine Begegnungszone vor -, will er erst einmal das noch nicht vor allzu langer Zeit eingeführte Anrainerparken evaluieren, um gegebenenfalls nachzujustieren. Die für Bewohner reservierten Parkplätze fänden aber große Zustimmung. Einfahrbeschränkungen in die Innenstadt, um das Pkw-Aufkommen zu reduzieren, lehnt er eher ab: "Eine City-Maut oder Ähnliches muss man sich gut überlegen. Ich bin skeptisch, was das Abschnüren der Inneren Stadt auch in Sachen Mobilität betrifft. Ich stehe für die Freiheit der Menschen und nicht für Verbote."