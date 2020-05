Wie Peter Hochegger Millionen jonglierte

Warum ist Hochegger nicht in Untersuchungshaft?

Offiziell sagt die Staatsanwaltschaft: "Wen die Justiz in U-Haft nimmt, entscheidet die Justiz." Inoffiziell ist die Sache kompliziert: Ein Richter würde der Haft derzeit nicht zustimmen, weil sie kaum zu argumentieren ist. Die Haftgründe "Tatbegehung" oder "-wiederholung" scheiden aus - die "Taten" (wenn sie später als solche qualifiziert werden) liegen lange zurück. Akute Fluchtgefahr? Fehlanzeige. Hochegger kommt seit Monaten pünktlich zu jeder Einvernahme, er meldet Urlaube an, kooperiert. Und selbst Verdunkelungsgefahr gibt es nicht. "Wollte er etwas verschwinden lassen, hätte er es gemacht. Bei ihm wurden ja schon Hausdurchsuchungen durchgeführt", sagt ein Ermittler. Hinzu kommt, dass die U-Haft bei Verdunkelungsgefahr mit zwei Monaten begrenzt ist. Da die Ermittlungen sicher länger dauern, würde ein Richter die Haft nicht genehmigen. Eine Pass-Abnahme ist unmöglich. Denn sie bedingt, dass der Betroffene zuvor in U-Haft gesessen ist.



Was droht Hochegger?

Wird er wegen Untreue verurteilt, drohen Hochegger zehn Jahre Haft.

Weiterer Schmiergeld-Verdacht

Auch für den burgenländischen Stromversorger soll Hochegger aktiv gewesen sein. Wie der KURIER bereits Anfang Mai berichtet hat, wurden zwei Ex-Vorstände der Bewag fristlos entlassen, weil im Zusammenhang mit einem Projekt in Ungarn Schmiergeldzahlungen in Millionen-Höhe geflossen sein sollen - über eine Hochegger-Firma.

News bringt jetzt neue Details zur Affäre: Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die Ex-Vorstände Hans Lukits und Josef Münzrieder. Sie sollen gewusst haben, dass von einer Bewag-Tochter 1,2 Millionen an eine ungarische Hochegger-Firma geflossen sind - "als Schmiergeld für ungarische Amts- oder Entscheidungsträger", wie es in den Gerichtsakten heißt. Dem Leiter der Bewag-Rechtsabteilung soll mit Kündigung gedroht worden sein, weil er einen Vertrag zu diesem Deal nicht unterschreiben wollte.

Die Bewag hat eine Sonderprüfung veranlasst. Die Achse Hochegger/ Lukits ist offenbar unzerstörbar: Der Ex-Bewag-Chef ist jetzt Vorstand der Sicon Unternehmensberatung und -beteiligungs AG. Haupteigentümer (zu 80 Prozent): Peter Hochegger.