Wir haben in unserem Artikel „Streit um die Justiz: Wie die SPÖ ihr Personal unterbringen wollte“ vom 8. Februar 2020 behauptet, dass die leitende Staatsanwältin in Wien, Frau HR Dr. Maria-Luise Nittel, im Juli 1997 an einem Geheimtreffen hochrangiger, der SPÖ nahestehende Juristen in einer Wiener Rechtsanwaltskanzlei teilgenommen habe, bei dem generalstabsmäßig geplant worden sei, den SPÖ-Einfluss bei der Personalpolitik bei Richtern und Staatsanwälten zu erhöhen.

Wir widerrufen hiermit diese Behauptung als unwahr.



