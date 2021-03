Whistleblower im U-Ausschuss: "Anzeige war meine Pflicht“

Es war im Sommer 2020, da sagen der mittlerweile suspendierte Sektionschef Christian Pilnacek und Johann Fuchs, Leiter der Oberstaatsanwalt, vor dem U-Ausschuss aus. Die beiden hochrangigen Justiz-Beamten geben den Mandataren Auskunft, wie die Ermittlungen nach Bekanntwerden des Ibiza-Videos eingeleitet wurden. Der Kabinettsmitarbeiter Roland Koch liest diese Aussagen auf dem einen oder anderen Online-Live-Ticker mit. "Diese Schilderungen sind von meinen Wahrnehmungen und Dokumenten abgewichen", berichtet Roland Koch, nunmehr selbst als Zeuge, am Mittwoch dem Untersuchungsausschuss. Es habe ihn irritiert, dass dem U-Ausschuss offenbar nicht alle Dokumente vorgelegt worden waren. Roland Koch wartet dann aber noch einige Monate, bis die Protokolle der Befragungen von Pilnacek und Fuchs auf der Homepage des Parlaments veröffentlicht werden. Beim Nachlesen der Aussagen hat sich Kochs "Eindruck bestätigt“.

Anzeige erstattet

Daraufhin sucht Roland Koch den Mailverkehr von damals in seinen Unterlagen heraus und erstattet eine Anzeige wegen Amtsmissbrauch und falscher Beweisaussage vor dem Ibiza-U-Ausschuss, weil einige dieser Mails offenbar nicht in den Elektronischen Akt gelangten und daher nicht dem U-Ausschuss vorgelegt wurden.

Denn Pilnacek habe vor dem U-Ausschuss ausgesagt, dass der Minister keine Wünsche gehabt habe rund um die Ermittlungen zum Ibiza-Video. In den Mails vom Mai 2019 an die Oberstaatsanwaltschaft schreibt er aber, dass sich der "Herr Bundesminister wünscht, dass die WKStA keine aktive Rolle übernehme“. Hier sagen Pilnacek und Fuchs, dass sich das nur auf die Medienarbeit bezogen habe. Außerdem schreibt Pilnacek an die Oberstaatsanwaltschaft, dass diese die WKStA anweisen solle, das Video herbeizuschaffen, um Erkundigungen einzuleiten, das sei aber "nicht das Gleiche wie die Prüfung eines Anfangsverdachts“. Es habe dazu eine Weisung gegeben, so Koch. "Ich bin davon ausgegangen, dass das veraktet wurde, denn es muss veraktet werden“.

Start bei Josef Moser

In seinem Eingangsstatement sagt der Beamte Roland Koch, dass er aufdeckt habe, dass nicht alle Unterlagen vollständig waren, habe "nichts mit Mut zu tun, sondern ist meine gesetzliche Pflicht“, auch wenn es "unangenehm ist, weil es gegen hochrangige Beamte ging“. Als er die Anzeige erstattet hatte, sei er mehrfach angesprochen worden, dass er sich "in der Justizhierachie Feinde gemacht hätte“. Aber er "fürchte sich nicht, aber unangenehm berührt hat es mich schon“.

Knapp 15 Jahre lang war Koch Staatsanwalt, im Februar 2019 wechselte er ins Justizministerium unter dem damaligen Minister Josef Moser (ÖVP). Ein Jahr - und zwei weitere Minister - später beendete er seine Funktion im Kabinett.