Wenige neue Betten, immer mehr Flüchtlinge

Heute, Freitag, läuft das Ultimatum ab, das die Innenministerin den Ländern gestellt hat: Wenn es nicht genügend Quartiere gibt, wird Johanna Mikl-Leitner Flüchtlinge in Kasernen unterbringen. Die ÖVP-Ressortchefin kann die Betroffenen darüber persönlich informieren. In St. Pölten (NÖ) trifft sie auf alle Landes-Flüchtlingsreferenten. Zu besprechen gibt es viel, denn die Lage spitzt sich zu: In Traiskirchen sind so viele Flüchtlinge wie zuletzt vor fast 60 Jahren. Kärnten will verhindern, dass Asylwerber in einer Kaserne untergebracht werden. Oberösterreichs Landeschef Josef Pühringer fordert, dass die Zelte binnen eines Monats "weg" sind.

Um 13 Uhr wird Mikl-Leitner vor die Presse treten. Die PK können Sie hier im Livestream verfolgen: