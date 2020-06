Welche Minister bleiben und welche gehen sollen

Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek und Verkehrsministerin Doris Bures haben eine große Schwäche: rund 30 Prozent der Leute haben gar keine Meinung zu ihnen. Nur 29 Prozent der Frauen sagen, die Frauenministerin soll bleiben, Doris Bures wird von 50 Prozent der Männer abgelehnt.

Bemerkenswerterweise kommt „der einzige Mann in der Regierung“ ( Maria Fekter über sich selbst) bei Frauen (35 Prozent für Bleiben, 37 Prozent für Gehen) besser an als im Durchschnitt. In Summe ist das Zutrauen zur Finanzministerin eher desaströs (viertletzter Platz). Auch Innenministerin Johanna Mikl-Leitner kommt bei Frauen besser an als bei Männern.

Über die Staatssekretäre Josef Ostermayer, Andreas Schieder und Reinhold Lopatka haben vier von zehn Befragten keine Meinung.