Welche Auswirkungen hat die deutsche Wahl auf Österreich?

Die Deutschen haben der Großen Koalition bei der Bundestagswahl am Sonntag einen massiven Denkzettel verpasst. Union und SPD verloren 13 Prozentpunkte, die rechtspopulistische AfD wurde Hochrechnungen zufolge mit rund 13 Prozent auf Anhieb drittstärkste Kraft im neuen Parlament. Kanzlerin Angela Merkel will weitermachen, ihr Herausforderer Martin Schulz kündigte den Gang in Opposition an (mehr dazu hier).