Weiter Warten auf die Mindestsicherung

Die Verhandlungen zur Mindestsicherung befänden sich "in der Endabstimmung", hatte ÖVP-Klubobmann August Wöginger Ende Oktober gesagt. Noch im November solle das Grundsatzgesetz in Begutachtung geschickt werden, der Beschluss wäre dann für das neue Jahr geplant.

Grundsatzgesetz deshalb, weil die Mindestsicherung Ländersache ist. Das heißt: Der Bund erlässt ein Rahmengesetz, die Länder müssen dieses Gefäß dann durch jeweilige Ausführungsgesetze füllen - also konkretisieren. Gestaltungsspielraum inklusive, auch, wenn noch unklar ist, wie groß dieser ausfallen wird. So können die Länder aber etwa entscheiden, Teile der Mindestsicherung nicht als Geld-, sondern als Sachleistung "auszuzahlen".

Und genau diesen Länder geht zu wenig weiter. So hätten die Länder-Sozialreferenten FPÖ-Sozialministerin Beate Hartinger-Klein einstimmig dazu gefordert, endlich einen Entwurf für das Grundsatzgesetz vorzulegen und mit den Ländern in Verhandlungen zu treten, berichtet die Presse.

Gerichtlicher Gegenwind

Die Reform der Mindestsicherung war schon mehrfach verschoben worden. Die türkis-blaue Bundesregierung möchte sich dabei nämlich an den restriktiven Modellen Nieder- bzw. Oberösterreichs orientieren. Das nö. Modell wurde - nach anfänglichem Jubel über sinkende Kosten in St. Pölten - jedoch mittlerweile vom Verfassungsgerichtshof (VfGH) kassiert, dem oö. Modell könnte bald ähnliches blühen.

Zumindest sind Klagen gegen die Linzer Variante der Mindestsicherung sowohl beim VfGH als auch beim Europäischen Gerichtshof ( EuGH) in Luxemburg anhängig. Wann die Europa-Richter entscheiden, ist noch nicht klar, die heimischen Höchstrichter könnten noch vor Jahresende zu einer Entscheidung kommen.

Darum dürfte Türkis-Blau mit dem Rahmengesetz noch zuwarten wollen: Denn es wäre sehr blamabel, wenn eine große Reform der Rechts-Koalition schon von Beginn an daran scheitert, dass sie gegen Verfassungs- oder Europarecht verstößt.

Unsaubere Gesetze

Nicht, dass das etwas grundlegend Neues wäre: Bei mehreren zentralen Vorhaben, von der neuen Asyl-Agentur über die Umweltprüfung von Großprojekten bis hin zur Krankenkassenreform wurden von verschiedensten Betroffenengruppen bereits Klagen sowohl vor dem VfGH als auch vor dem EuGH angekündigt. Klagen, denen führende heimische Verfassungs- und Europarechtsjuristen durchwegs gute bis sehr gute Chancen zugestehen.

Bei der Mindestsicherung wollte die Regierung diese juristische Unsicherheit vermeiden, könnte nun von den Ländern aber doch früher als erhofft zum Handeln gezwungen werden. So wäre es möglich, dass Rahmengesetz doch bereits vor der VfGH-Entscheidung in Begutachtung zu schicken und in dieser Begutachtungsphase auch die etwaige Höchstrichter-Kritik einzuarbeiten, schreibt die Presse.

In diesem Fall würde seitens der ÖVP-FPÖ-Regierung wohl auch eine längere Begutachtungsfrist gewährt werden als die vier Tage, die vergangene Woche Zeit blieb, die Reform der Staatsholding unter die Lupe zu nehmen. Eine Frist, so kurz, dass sie sogar aus dem Justizministerium Josef Mosers ( ÖVP) stark kritisiert wurde.