Weiter Kleinkrieg ums Heer in Großer Koalition

In der Regierung war der Ton nicht mehr ganz so scharf wie noch in den Tagen davor. Hinter den Kulissen gibt es aber nach wie vor heftige Scharmützel. So berichtete die Volkspartei, Heeresminister Darabos wollte die nun anstehende Reform der Wehrpflicht im Alleingang, sprich ohne den Koalitionspartner, auf Schiene bringen – für die ÖVP eine Provokation. „Fünf Jahre lang hat er nichts zusammengebracht. Da kann er doch nicht glauben, dass wir dem jetzt zustimmen“, ärgerte sich ein ÖVP-Minister.

Stimmt nicht, heißt es im Darabos-Ressort. „Es kann doch niemand ernsthaft glauben, die SPÖ wolle ohne die ÖVP eine Reform der Wehrpflicht durchziehen“, so ein Sprechers des Verteidigungsministers.

Faktum ist: Vor dem Ministerrat führten Kanzler Werner Faymann und Vizekanzler Michael Spindelegger ein langes Gespräch. Dabei wurde vereinbart, dass die Koalition eine Arbeitsgruppe installiert, die vor dem Sommer ein Konzept für einen attraktiveren Grundwehrdienst präsentieren soll. Bereits am Donnerstag wollen SPÖ und ÖVP zum ersten Mal verhandeln. Was den Zivildienst anbelangt, gibt es Ende Jänner einen „Reformgipfel“ im Innenministerium.