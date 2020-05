Was sich im Heer ändern muss

Bleibt Österreich nun bei der allgemeinen Wehrpflicht – oder stellt das Land auf ein Berufsheer um? Wenn sich am 20. Jänner die Wahlberechtigten für oder gegen die Umstellung auf eine Profi-Armee entscheiden, bedeutet das eine wesentliche, wenn nicht sogar die wichtigste Entscheidung der heimischen Sicherheitspolitik seit Langem.

Interessant ist freilich: Egal, wie sich die Wähler in wenigen Tagen auch entscheiden mögen: Änderungen und Reformen muss es in der heimischen Armee in Bälde in jedem Fall geben – mit oder ohne Berufsheer.

Der KURIER hat interne, zum Teil noch unter Verschluss gehaltene Unterlagen und Strategiepapiere des Ministeriums gesichtet und gemeinsam mit Experten jene Reformen recherchiert, die das rot-weiß-rote Militär auf alle Fälle erledigen muss, will es in Zukunft schlagkräftig bleiben:

1) Das Heer braucht dringend ein neues Dienstrecht

Derzeit gilt für Soldaten im Bundesheer noch weitgehend das Beamtendienstrecht – eine völlig antiquierte Lösung. Denn selbst wenn die Wehrpflicht aufrechterhalten bleiben sollte, ist es nicht Ziel des Verteidigungsministeriums, dass möglichst viele Mitarbeiter im Militär in Pension gehen. Für die Armee sinnvoller und die Steuerzahler langfristig wesentlich günstiger wäre, wenn sich die Soldaten ein paar Jahre befristet an das Militär binden. Für diese Aus- und Umstiege in zivile Berufe ist das Beamtendienstrecht aber nicht ausreichend ausgestaltet – genauso wenig wie für die spezifischen Belastungen, die insbesondere bei den zunehmend wichtiger werdenden Auslandseinsätzen entstehen (Tod, Verwundung, Traumatisierung etc.).

2) Abbau von überflüssigem Personal

Nicht nur das Dienstrecht, auch die Zahl der Mitarbeiter der Armee muss in Zukunft weitaus flexibler werden. Interne Kalkulationen ergeben, dass der Heeresapparat um 2000 Personen mehr beschäftigt als er verträgt bzw. benötigt.

3) Ausstattung und Ausrüstung müssen erneuert werden

Gerät und Material im Bundesheer sind vielfach veraltet, die Wartungs- und Betriebskosten überdurchschnittlich hoch. Wie bedenklich die Verhältnisse zum Teil sind, zeigt der Zustand der Kfz-Flotte: Das durchschnittliche Alter der Fahrzeuge im Heer beträgt 17,3 Jahre (!). Abgesehen davon, dass der technische Stand der Geräte längst überholt ist (Kraftstoffverbrauch), ist das Instandhalten der alten Maschinen teuer (ständige Reparaturen etc.).

4) Die Infrastruktur des Militärs muss restrukturiert werden

Die Infrastruktur – insbesondere die Kasernen – ist den Anforderungen nicht mehr gewachsen. Die Heereskasernen stammen zum Teil aus der Monarchie, und das bedeutet: Sie sind für die Bedürfnisse der alten k.u.k. Armee geeignet – nicht aber für moderne Streitkräfte. Am augenscheinlichsten wird dies bei den Betriebs- und Heizkosten – die alte Substanz kommt sehr teuer. In Papieren des Verteidigungsministeriums wird die Infrastruktur seit Jahren als „unwirtschaftlich“ qualifiziert, insbesondere kleinere Garnisonen sollten laut Experten längst verkauft werden.

5) Budgetäre Probleme

Seit vielen Jahren wird das Heer finanziell schleichend ausgehungert. Im Schnitt geben die EU-Mitgliedsstaaten 1,7 Prozent ihrer Wirtschaftsleistung für das Militär aus, Österreich liegt mit 0,8 Prozent weit abgeschlagen. Schon jetzt orten hochrangige Militärs ein deutliches Missverhältnis zwischen den Personalkosten (62 Prozent), den Aufwendungen für den laufenden Betrieb (20 Prozent) und dem verbleibenden Geld für Investitionen (18 Prozent).

Da die Personalkosten 2016 auf 68 Prozent ansteigen werden, nimmt der finanzielle Spielraum ohne Gegenmaßnahmen bis dahin so weit ab, dass das Heer de facto überhaupt keine Investitionen mehr tätigen, sondern sich nur noch verwalten kann.

Bereits die Bundesheer-Reformkommission hat empfohlen, dass zumindest ein Drittel der Gesamt-Ausgaben für Investitionen verwendet werden sollte – ein vorerst frommer Wunsch.