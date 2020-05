Die Macht der Bilder

Jahrzehntelang wurde der Wahlkampf in Österreich auf bunten Plakatwänden ausgetragen: Die Botschaften der Parteien auf den großen Papierbögen waren lange Zeit sehr aggressiv und ideologisch zugespitzt.

Plakate waren in der Ersten Republik das Massenkommunikationsmittel schlechthin. Zeitungen, in denen Parteien bereits Inserate schalteten, konnten sich viele Menschen nicht leisten, das Geld reichte nicht einmal zum Essen. So waren die Politiker angewiesen, ihre Informationen auf Plakaten an Litfaßsäulen kundzutun, immer wurde der Gegner scharf attackiert.