Wahlkampf: Auch VP-NÖ gab zu viel aus

Auch die niederösterreichische ÖVP wird in Sachen Wahlkampfkosten mit einer Pönale rechnen müssen. Die niederösterreichische Landtagswahl im März 2013 war – gemeinsam mit der Kärntner Landtagswahl – der erste Urnengang, bei der die gesetzliche Deckelung der Wahlkampfkosten mit sieben Millionen Euro zum Tragen kam. Und die Volkspartei hat mit 8,9 Millionen Euro deutlich mehr ausgegeben. Landesgeschäftsführer Gerhard Karner begründet: "Bei dieser Landtagswahl sind so viele Listen angetreten, wie noch nie. Das Motto hat gelautet: Alle gegen einen – Alle gegen die VPNÖ." Das habe zu einem "erhöhten Informationsbedarf" geführt. In der VPNÖ rechnet man mit einer Strafzahlung von 200.000 Euro.

Das angesprochene Team Stronach liegt mit 3,2 Millionen Euro Wahlkampfkosten weit hinter den Ausgaben der ÖVP – wie alle anderen Landtagsparteien. Die SPÖ hat für den Landtagswahlkampf nach eigenen Angaben 2,17 Millionen Euro ausgegeben, die Freiheitlichen 1,8 Millionen Euro und die Grünen eine Million Euro.