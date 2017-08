Wahlkampf-Video: Kern als Frank Underwood

Seit Freitag, 20.15 Uhr, gibt es auf der SPÖ-Facebookseite von Christian Kern das neueste Werbevideo für den Nationalrats-Wahlkampf zu sehen. Es ist rund zwei Minuten lang – und erinnert an die Machart der Serie "House of Cards". In den "Hauptrollen": Gesundheitsministerin Pamela Rendi-Wagner, Kanzleramtsminister Thomas Drozda – und natürlich Kanzler Christian Kern, der bekannte "Frank Underwood"-Verhaltensweisen nachahmt:

Es ist Zeit, dass sich die Menschen in Österreich holen, was Ihnen zusteht! #WirhabenPlanA #Holteuchwaseuchzusteht pic.twitter.com/60V5fsPgNm — SPÖ (@SPOE_at) 4. August 2017

Gezeigt wird eine Szene an einem Konferenztisch, neue Zahlen zum Wirtschaftsaufschwung werden präsentiert und debattiert: "Wie können die Österreicherinnen und Österreicher davon profitieren?" Kern lauscht der Debatte, typisch wie Underwood dreht er sich am Ende des Videos Richtung Publikum und sagt nach einem Plädoyer: "Holen Sie sich, was Ihnen zusteht" – den aktuellen Slogan der SPÖ.