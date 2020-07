Wahlen: Güssing und Oberwart als Trophäen

Während Güssing also für die ÖVP verloren ist, setzt ÖVP-Chef Franz Steindl in Oberwart "große Hoffnungen", wo SP-Bürgermeister Gerhard Pongracz massiv verlor und in die Stichwahl gegen VP-Mann Georg Rosner muss. Sollte das Kunststück gelingen, die zehnjährige rote Hochburg zu stürzen, dann wäre der "Schmerz über den Verlust von Güssing" nicht so groß.

Bei der Landes-ÖVP schrillen nicht die Alarmglocken, wenn sie sich das Ergebnis von Eisenstadt und Neusiedl anschaut. Immerhin konnte die ÖVP in der Landeshauptstadt mit 50,2 Prozent die Absolute nur knapp halten. Und in Neusiedl verloren die Konservativen mehr als acht Prozent und die Absolute, wobei Bürgermeister Kurt Lentsch, als Zweiter Landtagspräsident kein unwichtiges Parteimitglied, gleich 9,25 Prozent einbüßte. Steindl hat eine Erklärung parat: Es ist der Zuzug, statt Einfamilienhäuser werden in Städten vermehrt Wohnungen gebaut: "Man kommt wahlwerbend nicht mehr in die Wohnungen, in Häuser jedoch sehr wohl."

Bis 4. November werden"s die Parteien versuchen.