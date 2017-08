Wahlbeisitzer können jetzt online lernen

Das Innenministerium zog seine Lehren aus den Pannen bei der Präsidentschaftswahl im vergangenen Jahr: Um Unregelmäßigkeiten im Rahmen der Nationalratswahl zu vermeiden, wurde nun ein Leitfaden mitsamt E-Learning-Tool für Wahlbeisitzer und erstellt. In diesem nun kürzlich online gegangenen Lern-Programm gilt es erst, sich in mehreren Lektionen – etwa „Wahlschluss und Auszählung“ – die genauen Regeln für die Wahl einzuprägen.

Foto: BMI In den Lektionen erfahren die Wahlbeisitzer unter anderem, wie Vorzugsstimmen zu zählen sind („Kreuzerl sticht Vorzugsstimme“), dass es eine Amtsverschwiegenheit gibt und welche Stimmen als ungültig zu werten sind. Zu finden ist das Tool auf www.bmi-elearning.at.

Am Ende jedes Kapitels wird das Wissen in einem Test abgefragt – wer weniger als drei Viertel der Fragen richtig hat, bekommt die Meldung auf den Schirm, dass der Test aufgrund des dürftigen Ergebnisses bitte wiederholt werden müsse. Schnelle Beisitzer können das E-Learning-Programm des Innenministeriums in rund zwei Stunden bewältigen.

Foto: BMI „Verpflichtend“ , erklärt ein Ministeriumssprecher, ist das E-Learning Programm „freilich nicht“. Man gehe im Innenressort allerdings davon aus, dass es „gut angenommen wird“. Laut dem Ressortsprecher dürften mehr als 50.000 Wahlbeisitzer notwenig sein, um bei der Nationalratswahl in voller Beisitzerbesetzung agieren zu können. Zu nominieren sind die Beisitzer von den Parteien - es gilt jedoch als nicht sehr wahrscheinlich, dass tatsächlich 50.000 Wahlbeisitzer gefunden werden können. Noch haben die Parteien allerdings Zeit, um ihre Beisitzer zu engagieren: Die konstituierenden Sitzungen der Wahlbehörden müssen bis zum 15. August abgehalten werden. Die "Zuckerl" für die Tätigkeit des Wahlbeisitzens variieren: Während beispielsweise in Wien teils sogenannte "Funktionsgelder" ausbezahlt werden, bekommen Wahlbeisitzer anderswo oft nur eine Jause als Aufwandsentschädigung.