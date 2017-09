Was sagt Kurz zu Englisch als Amtssprache, wie sich das die NEOS vorstellen? "Man kann auch übers Ziel hinausschießen". Aber in der Schule fände er die Förderung wichtig. Im Übrigen auch, was Lesen und Schreiben betreffe - und da kommt Kurz bereits zum Thema Integration: In den regulären Schulbetrieb sollten Kinder erst kommen, wenn sie ausreichend Deutsch sprechen, fordert Kurz.