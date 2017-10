Eingeleitet wird die Parlamentsdebatte von einer "Aktuellen Stunde" der Grünen, in der sie über die Klimakrise debattieren lassen. Am Wort ist die grüne Sprecherin für Umwelt, Klimaschutz und Energie, Christiane Brunner. "Die nächsten fünf Jahre sind entscheidend", sagt Brunner. "Und darüber werden wir auch am Sonntag entscheiden". Es gehe darum, ob Österreich verantwortungsvoll mit seiner EU-Ratspräsidentschaft umgehe, und den Fortschritt aus dem Pariser Klimaabkommen weiterführe.