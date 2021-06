Nach NR-Wahl: Nur Häupl a priori gegen Rot-Blau

Jörg Leichtfried

Franz Schnabl

Häupl

Einig war man sich in der Partei, dass das gestrige Ergebnis, das in etwa jenem von 2013 entsprach, kein Ruhmesblatt ist. Infrastrukturminister) meinte etwa: "Es war schon einmal lustiger." Der niederösterreichische Landeschefbefand: "Es ist kein Sieg sondern eine gefühlte Niederlage." Auchhätte sich "ein besseres Ergebnis erwartet." Glücklich mit dem Rückfall auf Platz zwei war auch der Kanzler nicht. In Verzweiflung müsse man aber auch nicht ausbrechen, sei das Resultat doch respektabel, wenn man es mit anderen sozialdemokratischen Parteien in Europa vergleiche.

Nach dem Präsidium wird zu Mittag auch noch der Parteivorstand zusammentreten. Zu erwarten ist, dass einerseits Kern als Parteichef bestätigt wird und die große Mehrheit für die Aufnahme von Gesprächen mit ÖVP und FPÖ votieren wird.

