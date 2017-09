Es ist schon erstaunlich: Auch das nächste Thema war bereits auf Puls4 zu hören: Arbeitszeitflexibilisierung. Kern bringt das Beispiel der beiden Gärtnerinnen, die jeden Tag nach Wien pendeln und dafür täglich um vier Uhr in der Früh aufstehen müssen. "Wenn man denen jetzt sagt, sie müssen 12 Stunden arbeiten, dann haben die gar nichts mehr vom Leben".

Auch Strolz kennt so persönliche Beispiele: Eine Bekannte von ihm wolle oft an einem Tag lieber etwas länger arbeiten, damit sie am nächsten Tag länger frei habe. Überhaupt sei die aktuelle Regelung weltfremd: "Die Unternehmen müssen am Ende des Monats die Stundenlisten frisieren, damit das alles passt."